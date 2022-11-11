Двое украинцев в Польше избили бутылкой по голове поляка

В Силезском воеводстве в Польше два гражданина Украины избили 21-летнего поляка. Парень сделал мужчинам замечания, а вместо осмысления своего поведения украинцы набросились на него с кулаками.

Об этом сообщает Ukrayina.pl.

Инцидент произошел в городе Чеховице-Дзедзице вблизи одного из магазинов. 21-летний поляк услышал спор между мужчинами и продавщицей. Женщина просила их не бить перед входом в магазин бутылки. Граждане Украины на ее замечания не отреагировали, поэтому поляк решил вступиться за продавщицу.

Мужчины вели себя агрессивно и набросились на парня с кулаками. Нападавшие ударили его по голове и повалили на землю.

"Один из украинцев ударил юношу бутылкой по голове, а другой – ногой, когда потерпевший уже упал", — сообщает полиция.

Нападавшими оказались украинцы в возрасте 41 и 43 лет. Им грозит реальный срок. За избиение парня они могут сесть в тюрьму на пять лет.

Напомним, что в Польше 14-летний подросток на улице избил 7-летнюю девочку из Украины молотком. Родители девочки подали заявление в полицию, а подростку грозит наказание.

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