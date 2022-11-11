Двоє українців у Польщі побили пляшкою по голові поляка

В Сілезькому воєводстві у Польщі двоє громадян України побили 21-річного поляка. Хлопець зробив чоловікам зауваження, а замість осмислення своєї поведінки, українці накинулися на нього з кулаками.

Про це повідомляє Ukrayina.pl.

Інцидент стався у місті Чеховиці-Дзедзиці поблизу одного з магазинів. 21-річний поляк біля одного з магазинів почув суперечку між чоловіками та продавчинею. Жінка просила їх не бити перед входом до магазину пляшки. Громадяни України на її зауваження не відреагували, тож поляк вирішив заступитися за продавчиню.

Чоловіки поводилися агресивно і накинулися на хлопця з кулаками. Нападники вдарили його по голові та повалили на землю.

"Один з українців вдарив юнака пляшкою по голові, а інший – ногою, коли потерпілий вже впав", - повідомляє поліція.

Нападниками виявилися українці віком 41 та 43 років. Їм загрожує реальний тюремний термін. За побиття хлопця вони можуть сісти до в'язниці на п’ять років.

Нагадаємо, що у Польщі 14-річний підліток на вулиці побив 7-річну дівчинку з України молотком. Батьки дівчинки подали заяву до поліції, а підлітку загрожує покарання.

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