США закуплять у Південної Кореї 155 мм снаряди для України

США поставлять в Україну свої снаряди, які на складах замінять корейськими

США через конфіденційну угоду закуплять у Південної Кореї артилерійські снаряди для українських військових.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні видання вказується, що знайомі з деталями угоди офіційні особи повідомили, що Вашингтон планує закупити 100 000 снарядів 155-мм артилерії, які пізніше будуть передані ЗСУ, цього вистачить для українських військових на кілька тижнів інтенсивних боїв.

Завдяки закупівлі снарядів у Південної Кореї, США зможуть поставити свої боєприпаси Україні, які одразу замінять корейськими.

Таким чином, Корея збереже свою обіцянку прямо не надсилати летальну зброю Україні.

"У серпні запаси американських 155-мм артилерійських снарядів скоротилися до рівня, який стурбував Пентагон, оскільки Україна брала участь у запеклих артилерійських дуелях з російськими військами, і офіційні особи США кажуть, що сьогодні ситуація значно гірша", - повідомляє видання.

Офіційні особи США та Кореї свої коментарі поки не надали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети до ППО та ЗРК Avenger.

Також ми інформували, що президент США Джо Байден заявив, що США значно допомагають Україні зі зброєю, але далеко не завжди виконують запроси Києва на той чи інший від зброї.

Читайте також: