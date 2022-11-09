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У НАТО відреагували на заяви РФ про вихід з правого берега Херсонщини

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У НАТО відреагували на заяви РФ про вихід з правого берега Херсонщини

Фото: Associated Press

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс знає про заяви росіян щодо виходу з Херсона, однак чекає інформацію щодо ситуації на місці.

НАТО знає про заяви росіян щодо відведення військ з правого берега Херсонщини, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на місці.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав журналістам 9 листопада.

"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на місці", — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу 9 листопада віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

Однак радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що поки зарано говорити про виведення російських військ із південного міста Херсона. Мовляв, це станеться, коли над звільненими містами майорітиме український прапор.

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Дата публікації
Перегляди
1596
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