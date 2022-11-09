В НАТО отреагировали на заявления РФ о выходе с правого берега Херсона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс знает о заявлениях россиян по поводу выхода из Херсона, однако ждет информацию о ситуации на месте.

НАТО знает о заявлениях россиян по отводу войск с правого берега Херсонщины, однако ждет информации о развитии событий на месте.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам 9 ноября.

"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на месте", — сказал он.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр. Оккупанты якобы должны покинуть правобережье в ближайшие сроки.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что пока рано говорить о выводе российских войск из южного города Херсона. Мол, это произойдет, когда над освобожденными городами будет развеваться украинский флаг.

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