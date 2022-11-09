"Существенные новости из Херсона будут в течение 24-48 часов": военный эксперт

Ситуацию, которая сейчас сложилась в Херсонском направлении, прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Почему уходят? Еще в июле было понятно, что они не могут удержать правобережье. Это очень сложный регион. Они были там полностью блокированы, я бы сказал, что они были в оперативном окружении, без логистики, без обеспечения передовых подразделений. Все это в их не функционировало полноценно. Они могли там оставаться долгое время – от месяца до трех, но это было бы постоянное уничтожение их ресурса и техники. Они поняли", — говорит Александр Коваленко.

По его словам, в первую очередь россияне могут сконцентрировать значительную часть своих подразделений именно на левом берегу.

"Будут распределять их между левобережной Херсонщиной и Запорожьем. Не исключаю, что некоторый ресурс отведут в Донбасский плацдарм, в район Бахмута, Авдеевки, Угледара. Туда могут направить как личный состав так и технику. А херсонцам надо быть очень осторожными. Херсон получит печальную эстафету от Николаева – россияне могут начать обстреливать его ствольной и реактивной артиллерией. Николаев может свободно выдохнуть, Херсон – нет", — сказал Коваленко.

Резюмируя, Александр Коваленко добавил, что официальных существенных новостей из Херсона можно ожидать в ближайшее время.

"В ближайшие 24-48 часов", – добавил эксперт.

Заявления Шойгу об отводе войск из Херсона

Министр обороны Шойгу 9 ноября заявил, что Россия выводит свои войска с правого берега оккупированной Херсонщины. оккупанты якобы заявили, что больше не могут поставлять эту группировку войск.

Перед сообщением об отступлении российские кафиры уничтожили по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской областях.

Также 9 ноября якобы в ДТП погиб заместитель гауляйтера Херсонщины Кирилл Стремоусов. Он с первых дней активно сотрудничал с россиянами.

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