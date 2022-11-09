Даша Астафьева впервые засветила своего бойфренда

Знаменитость не скрывает, что больше не одинока.

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева впервые с начала полномасштабной войны поехала отдыхать. Уехала знаменитость не сама, компанию ей составил любимый.

Так что когда исполнительница решила пообщаться с поклонниками, ее сразу начали расспрашивать о новом избраннике. Даша же, в свою очередь, не спешит его показывать. Сначала артистка показала, как отдыхала с ним в постели.

Даша Астафьева с бойфрендом / Фото: instagram.com/da_astafieva

Впоследствии звезда немного засветила лицо своего любимого.

Даша Астафьева с бойфрендом / Фото: instagram.com/da_astafieva

Отметим, о том, что Даша Астафьева больше не одинока, стало известно весной. Впрочем, о новом избраннике певица ничего не рассказывает. Даша приняла решение не делиться подробностями личной жизни после последних неудачных отношений.

Впрочем, звезда рассказывала, что новый избранник оригинально покорил ее сердце. По словам исполнительницы, раньше она таких мужчин не встречала.

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