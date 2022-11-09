Даша Астаф'єва вперше засвітила свого бойфренда

Знаменитість не приховує, що більше не самотня.

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва вперше від початку повномасштабної війни гайнула відпочивати. Поїхала знаменитість не сама, компанію їй склав коханий.

Тож коли виконавиця вирішила поспілкуватися з прихильниками, її одразу почали розпитувати про нового обранця. Даша ж, своєю чергою, не поспішає його показувати. Спочатку артистка показала, як відпочивала з ним в ліжку.

Даша Астаф'єва з бойфрендом / Фото: instagram.com/da_astafieva

Згодом зірка трішки засвітила обличчя свого коханого.

Даша Астаф'єва з бойфрендом / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, про те, що Даша Астаф'єва більше не самотня, стало відомо навесні. Утім, про нового обранця співачка нічого не розповідає. Даша прийняла рішення не ділитися подробицями особистого життя після останніх невдалих стосунків.

Утім, зірка розповідала, що новий обранець оригінально підкорив її серце. За словами виконавиці, раніше вона таких чоловіків не зустрічала.

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