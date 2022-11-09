На Херсонщині біля лінії фронту немає вцілілих сіл: бійці відстоюють території

До росіян тут кількасот метрів, тому навіть по окопам треба ходити хутко.

На Херсонщині біля лінія фронту немає вцілілих сіл, руйнування в кожному дворі, йдеться в ТСН.

На Херсонщині лінія фронту і вдень і вночі здригається від розривів великокаліберних снарядів. Саме артилерія тут грає “першу скрипку”, але подекуди окопи наших армійців настільки близько до позицій росіян, що доводиться вступати і в стрілецькі бої.

На цьому напрямку, чим ближче до лінії фронту, тим більше навколишні села нагадують зону відчуження, тут немає вцілілих будівель, з впертою систематичністю росіяни рівняють це село з землею. На вулицях спалені й понівечені автівки, всюди рештки мін та снарядів. Щохвилини навколо - звуки війни.

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До росіян тут кількасот метрів, тому навіть по окопам треба ходити хутко. Відстань наскільки мала, що ворожу піхоту дістає навіть стрілецька зброя. Противник на цій ділянці здебільшого гатить мінометами. “Ти вже відчуваєш на слух - це твоє чи не твоє, чи десь далі полетить, якщо саме до тебе, то кричить “я лечу до тебе” і гух”, - розповідають бійці.

Поки відносне затишшя хлопці налагоджують побут, налагоджують Інтернет і ще мізкують над тим, як обігріти позиції непомітно для ворога. “Листя опадає, зимно і треба думати, як обігріти людей в бліндажах, щоб не було видно диму, бо дим, це означає, куди можна прямою наводкою лупити”, - пояснюють бійці.

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