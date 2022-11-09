На Херсонщине возле линии фронта нет уцелевших сел: бойцы отстаивают территории

До россиян здесь несколько сотен метров, поэтому даже по окопам нужно ходить быстро.

В Херсонской области возле линия фронта нет уцелевших сел, разрушения в каждом дворе, говорится в ТСН.

В Херсонской области линия фронта и днем и ночью содрогается от разрывов крупнокалиберных снарядов. Именно артиллерия здесь играет первую скрипку, но кое-где окопы наших армейцев настолько близко к позициям россиян, что приходится вступать и в стрелковые бои.

На этом направлении, чем ближе к линии фронта, тем более окрестные деревни напоминают зону отчуждения, здесь нет уцелевших построек, с упрямой систематичностью россияне ровняют эту деревню с землей. На улицах сожжены и изуродованы автомобили, повсюду остатки мин и снарядов. Каждую минуту вокруг – звуки войны.

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До россиян здесь несколько сотен метров, поэтому даже по окопам нужно ходить быстро. Расстояние насколько мало, что вражескую пехоту получает даже стрелковое оружие. Противник на этом участке в большинстве своем варит минометами. "Ты уже чувствуешь на слух — это твое или не твое, или где-то дальше полетит, если именно к тебе, то кричит "я лечу к тебе" и гух", — рассказывают бойцы.

Пока относительное затишье ребята налаживают быт, налаживают Интернет и еще размышляют над тем, как обогреть позиции незаметно для врага. "Листья опадают, зимой и нужно думать, как обогреть людей в блиндажах, чтобы не было видно дыма, потому что дым, это значит, куда можно прямой наводкой лупить", — объясняют бойцы.

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