Смерть чи інсценування?: все, що відомо про ДТП зі Стремоусовим

Сьогодні, 9 листопада, російські пропагандисти повідомили, що одіозний колаборант, "заступник" гауляйтера окупованої частини Херсонщини Волододимира Сальдо Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.

Що відомо про ДТП

Одними з перших про ДТП зі Стремоусовим повідомили російські пропагандисти Семен Пегов, і Борис Рожин та канал RT. Аварія начебто сталася біля Генічеська. Детальні обставини не розголошувалися.

Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо також підтвердив смерть свого "заступника".

На користь правдивості версії ДТП може свідчити той факт, що раніше колаборант вже порушував правила дорожнього руху. Так, під час одного з відеозвернень, записаних Стремоусовим 20 жовтня 2022 року, він перебував у автомобілі з демонтованим ременем безпеки.

В МВС вже зіронізували з цього приводу.

Де підтвердження

Окупанти кілька годин не публікували фото і відео з місця ймовірного ДТП. Лише згодом російські пропагандистські ЗМІ "викинули" декілька світлин вщент понівеченої автівки і калюжу крові (або фарби).

Те, що загарбники так довго зволікали і не викладали у Мережу підтвердження ДТП змусило багатьох людей запідозрити, що насправді ніякого ДТП і не було.

Також за декілька годин після оголошення про смерть Стремоусова, пропагандисти нарешті розповіли деталі аварії. Вони стверджують, що винуватцем ДТП імовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр і "підрізала" машину колаборанта.

Нібито, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Незручний Стремоусов

Позавчор, 7 листопада, Кирило Стремоусов під час спілкування з російським пропагандистом Сергієм Марданом проговорився про мародерство росіян.

Також він критично висловлювався на адресу керівництва РФ про ймовірну здачу Херсона.

"Потрібно нарешті почати приймати рішення, а не займатися політиканством, не займатися базіканням і викинути бюрократію. Необхідно конкретно приймати рішення аж до законів воєнного часу та розстрілу на місці — і за мародерство, і за відсутність ухвалення рішень, і за безвідповідальність", — заявляв колаборант на одному з пропагандистських ток-шоу декілька тижнів назад.

Крім того, у соцмережах останнім часом ширилися чутки, що Стремоусова внесли до "чорного списку" на росТБ за зайву радикальність і ненадійність. Підвердження цієї інформації немає.

У Мережі припускають, що Стремоусова могли просто "прибрати" самі окупанти напередодні здачі Херсона.

Смерть колаборанта "дивним чином" збіглася з оголошенням Шойгу і Суровікіна про відведення російських військ на лівий берег Дніпра. Не виключено, що Кремль просто не хотів, щоб ненадійний Стремоусов, якого багато херсонців вважали ледь не недоумкуватим, міг ляпнути слова, які б не збігалися з офіційною позицією.

А може інсценування

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена.

"Стосовно інформації, яка розповсюджується окупантами і російськими джерелами інформації щодо загибелі в ДТП колаборанта Кирила Стремоусова.Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", — заявив він.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко звернув увагу, що фото зроблені увечері, а не вдень, на них не видно самої вантажівки.

Підозріле відео з Сальдо

Як виявилося, відеозвернення Сальдо про смерть Стремоусова було записане за 2 години до новин про ДТП.

Звернення гайляйтер записав о 14:01. А перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише після 16:00. Яким чином Сальдо "передбачив майбутнє" - невідомо.

Тому поки що однозначно стверджувати, що сталося насправді, немає доказів. Але відомо одне - колаборант Стремоусов точно пішов із життя - і якщо не з фізичного, то політичного точно.

Біографію одіозного колаборанта Стремоусова читайте за посиланням.