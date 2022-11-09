Репер Yarmak зізнався, через що плакав на передовій: "Боляче було"

Репер Yarmak, який на початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України та пішов захищати країну від окупантів, розповів про пережиті емоції на війні.

За словами музиканта, на фронті військові переживають різні відчуття. Захисники намагаються веселитися, аби відволіктися від жахливих реалій війни. Утім, трапляються болісні ситуації. Ярмак зізнався, що він плакав на фронті, коли втрачав своїх побратимів.

Репер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Ти переживаєш такі емоції... Неймовірні. За ці місяці війни... Скільки їх - сім, більше? Я вже не рахую просто… Як один день, який не закінчується… Емоцій було дуже багато. І плакав я, тому що втрачав друзів... Боляче, короче, було...", - зізнався репер в інтерв'ю "Військовому телебаченню України".

Yarmak поділився, що пережиті на війні емоції він виливає у свою творчість – пісні.

Репер Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Від цього народжуються деякі пісні. Деякі пісні народжуються від гордості. Ти дивишся, ти пишаєшся народом, як кожен взагалі боєць віддає своє життя за нашу країну. Це народжує справжні емоції, які потім виливаються в музиці", - поділився артист.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни артист служить у лавах ЗСУ. Спочатку Ярмак був гранатометником. Згодом музикант пройшов військові навчання та перекваліфікувався на аеророзвідника.

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