Шон Пенн приїхав до Києва у берцях з написом "Слава Україні"

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн продовжує демонструвати свою солідарність з українським народом.

Зокрема, зірка, який нещодавно вкотре приїхав до Києва, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі знаменитість був взутий у берцях, на яких красувався напис "Слава Україні!".

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото: Zelenskiy/Official

Військові берці Шону подарували ще влітку, коли той приїжджав до України.

"А Шон Пенн вже по-класиці не знімає наші берці, дякуємо йому за довіру, це просто нереально, не віриться", - зазначив український бренд взуття, який і подарував режисеру берці.

Фото: instagram.com/dneprovskiy_bukin

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, Шон Пенн прибув до України. Зірка зустрівся з Володимиром Зеленським. Актор подарував президенту статуетку "Оскара", яка перебуватиме в Україні до закінчення війни. Тим часом Зеленський нагородив Пенна орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Зірка Голлівуду активно підтримує українців. Ще до початку повномасштабної війни він почав знімати документальний фільм про війну на Донбасі, а вже після 24 лютого – про російське вторгнення до України.

Знаменитість допомагає українським біженцям та усіляко привертає увагу світу до жахливої війни, яку вороже розв'язала за РФ. Тим часом Росія заборонила Пенну в'їзд до країни через проукраїнську позицію.

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