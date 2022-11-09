Пєсков анонсував поїздку Путіна на окупований Донбас

Диктатор Росії Володимир Путін, який розв'язав повномасштабну війну в Україні, нібито планує поїхати на тимчасово окупований Донбас.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков пропагандистським росЗМІ.

Утім, Пєсков не повідомив жодних деталей і відмовився називати терміни поїздки Путіна.

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"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - заявив спікер диктатора.

До слова, 9 листопада стало відомо, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відвідував тимчасово окупований Луганськ. У Кремлі кажуть, що Пєсков особисто їздив до Луганська на виховну роботу із роспропагандистами. Називають у РФ це "навчанням пресслужб та ЗМІ".

Тим часом у Кремлі останнім часом досить неспокійно. Через невдачі Росії на українському фронті в адміністрації Путіна заговорили про зміну керівництва РФ.

Крім того, за даними ISW, свій вплив у РФ посилюють очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та чеченський лідер Рамзан Кадиров. За даними Інституту, Путін через невдачі РФ в Україні залежить від цих двох очільників силових структур.

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