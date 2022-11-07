Чим може закінчитися війна в Україні: шість сценаріїв

Для того, щоб війна закінчилася, вимоги хоча б однієї зі сторін повинні змінитися.

Західні експерти вважають, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться до перемоги, тому наразі рано говорити про завершення війни в Україні. Однак звучать варіанти розвитку війни.

Про шість можливих сценаріїв розвитку російсько-української війни пише Insider.

Припинення вогню. Якщо бої зайдуть у глухий кут, Росія та Україна можуть домовитися про тимчасове перемирʼя. Такий сценарій відбувся між першою та другою чеченськими війнами. Зокрема, директор Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс вважає, що за такого сценарію Путін сподіватиметься на втрату інтересу до України з боку союзників під час перемирʼя.

Мирна угода. Цей варіант розвитку подій можливий, якщо Путін отримає щось, що зможе вважати перемогою ― наприклад, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Перемога РФ. Оскільки Україна продемонструвала здатність зупинити просування росіян, цей сценарій є малоймовірним. Для Путіна перемога може виглядати радше як мирна угода, яка віддасть їй більше територій, ніж та мала до 24 лютого.

Перемога України. Навряд чи Путін повністю виведе війська із захоплених територій, тому повний відступ РФ можливий, лише якщо Путін помре або його буде усунуто.

Довготривала війна. Деякі війни можуть тривати роками без припинення вогню, каже Джонс. Наразі є ознаки того, що фронт буде заморожено взимку, а активні бойові дії поновляться навесні. Однак скільки війна триватиме після цього ― невідомо.

Ядерна війна та/або втручання НАТО. Вірогідність застосування Росією ядерної зброї невисока, адже для Путіна цей крок нестиме більше ризиків, ніж здобутків. Досі невідомо, що могло б переконати НАТО вступити у конфлікт, адже це може спричинити світову війну.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що взимку війна трохи стихне.

"Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. Нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - сказав він.

В американській розвідці вважають, що українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо вони зможуть продовжити свій наступ на півдні та північному сході до того, як зима змусить армії зробити паузу та перегрупуватися.

Олег Жданов: Бахмут просідає, в районі Херсона можна дотиснути рашистів, зброю Україна не перепродає

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