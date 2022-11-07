Чем может закончиться война в Украине: шесть сценариев

Для того чтобы война закончилась, требования хотя бы одной из сторон должны измениться.

Западные эксперты считают, что президент РФ Владимир Путин не остановится до победы, поэтому рано говорить о завершении войны в Украине. Однако звучат варианты развития войны.

О шести возможных сценариях развития российско-украинской войны пишет Insider.

Прекращение огня. Если бои зайдут в тупик, Россия и Украина могут договориться о временном перемирии. Такой сценарий прошел между первой и второй чеченскими войнами. В частности, директор Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что при таком сценарии Путин будет надеяться на потерю интереса Украины со стороны союзников во время перемирия.

Мирное соглашение. Этот вариант развития событий возможен, если Путин получит нечто, что сможет считать победой, например, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Победа РФ. Поскольку Украина продемонстрировала способность остановить продвижение россиян, этот сценарий маловероятен. Для Путина победа может выглядеть, скорее всего, как мирное соглашение, которое отдаст ему больше территорий, чем до 24 февраля.

Победа Украины. Вряд ли Путин полностью выведет войска из захваченных территорий, поэтому полное отступление РФ возможно, только если Путин умрет или он будет устранен.

Долговременная война. Некоторые войны могут продолжаться годами без прекращения огня, говорит Джонс. Есть признаки того, что фронт будет заморожен зимой, а активные боевые действия возобновятся весной. Однако сколько война будет продолжаться после этого – неизвестно.

Ядерная война и/или вмешательство НАТО. Достоверность применения Россией ядерного оружия невысока, ведь для Путина этот шаг будет нести больше рисков, чем достижений. До сих пор неизвестно, что могло бы убедить НАТО вступить в конфликт, ведь это может повлечь за собой мировую войну.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут проблемы физико-географические, как говорят. Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — сказал он.

В американской разведке считают, что украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как зима заставит армии сделать паузу и перегруппироваться.

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