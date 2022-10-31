Война закончится так же быстро, как началась - Подоляк

Подоляк предупредил, что украинцев предстоит долгий и сложный путь и темная ночь, за которой точно придет рассвет.

Украина все же получит американские танки Abrams и немецкие Leopard, истребители F-16 и другое необходимое оружие и технику и нужно на это немного времени.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмм.

Подоляк напомнил, что западные партнеры всегда с осторожностью относились к предоставлению Украине оружия.

"Я помню, как в ноябре прошлого года наши партнеры боялись говорить слово "Javelin" . Сама идея передачи Украине летального оружия, даже оборонного типа, вызвала в глазах собеседников страх.

. Сама идея передачи Украине летального оружия, даже оборонного типа, вызвала в глазах собеседников страх. Я помню, как в апреле нам говорили: "Артиллерия? Страны НАТО никогда не будут поставлять тяжелое оружие против российских войск. HIMARS ? Забудьте это слово".

? Забудьте это слово". Я помню, как в мае нам говорили, что Украина – это Европа, но мы не сможем получить статус кандидата в ЕС, потому что есть страны, которые никогда это не поддержат", – вспомнил советник руководителя ОП.

По его словам, от совета "принять и смириться" до положительного решения Совета Европы о получении статуса кандидата в ЕС прошло менее месяца.

Подоляк отметил, что такие же истории можно привести о SWIFT, нефтяном эмбарго, ленд-лизе, современных зенитно-ракетных комплексах и "многих других вещах, которые уже стали обыденностью".

Украинцы пишут историю

По мнению Подоляка, сегодня украинцы пишут историю в прямом эфире, изменяют реальность своими руками. Каждый солдат в окопе становится субъектом геополитических процессов, а каждый дипломат влияет на создание нового миропорядка.

"Каждый разговор, заявление или месседж в твиттере программирует информационную повестку дня, задает дискуссию и меняет реальность путем изменения позиции западных элит. Президент Зеленский и украинская дипломатия доказали: в украинских учебниках по международным отношениям нет слов "нет" или "никогда". Там есть слова "когда" и "как", – считает он.

Долгий путь

Подоляк предупредил, что украинцев ждет долгий и сложный путь.

Он уверен: пройдет немного времени – и Украина, наконец, получит американские танки Abrams и немецкие Leopard, БМП Marder и истребители F-16.

"Украинские HIMARS будут уничтожать российскую логистику в глубоком тылу с помощью ракет ATACMS, а наши города будут надежно защищать IRIS-T, NASAMS, Hawk и C-RAM. Современные же антидронные системы навсегда закроют пространство от иранских дронов-террористов", — убеждает советник. Ермака.

Война завершится внезапно, как и началась

Он уверяет, что освобождение территорий, военное поражение России, трибунал над российскими преступниками, российские репарации или полноценное вступление Украины в НАТО не являются столь далекими и недостижимыми целями, как может показаться на первый взгляд.

"Но это не просто цели — это план. И мы следуем за ним, опережая график. Эта война закончится так же быстро и внезапно для многих, как и началась, но самая сложная часть пути еще впереди. Зима близко. Впереди нас ждет длинная и темная ночь. Но за ней точно взойдет рассвет", – подытожил Подоляк.