Подоляк пошутил над оккупантами после взрыва в Севастополе: "Не паникуйте"

Подоляк пошутил над оккупантами, которые после "хлопка" в Севастополе отключили в городе все камеры видеонаблюдения.
После так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе захватчики отключили в городе все камеры видеонаблюдения. В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали не паниковать.
Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Не паникуйте. Просто выключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После "отрицательного наступления" к границам-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл…" — написал Подоляк.
Напомним, в субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.
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