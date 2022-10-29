Подоляк пошутил над оккупантами после взрыва в Севастополе: "Не паникуйте"

Подоляк пошутил над оккупантами, которые после "хлопка" в Севастополе отключили в городе все камеры видеонаблюдения.

После так называемой "атаки" БПЛА в Севастополе захватчики отключили в городе все камеры видеонаблюдения. В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали не паниковать.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Не паникуйте. Просто выключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После "отрицательного наступления" к границам-1991 скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А "Черноморский флот" просто уплыл…" — написал Подоляк.

Напомним, в субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

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