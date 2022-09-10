Как быстро сварить горох без замачивания: в мультиварке, микроволновке, кастрюле

Горох – полезная и очень вкусная бобовая культура. Его часто используют для приготовления разнообразных блюд. Однако этот продукт обычно долго разваривается, поэтому его нужно замачивать на долгое время. Но что делать, если нет свободного времени? Как быстро сварить горох без замачивания – читайте в материале ТСН.ua.

Всегда можно найти эффективные пути решения любой проблемы. Существует много способов, помогающих сварить горох без замачивания. Однако мы рассмотрим только самые действенные из них.

Как быстро сварить горох для супа без замачивания

Если добавить в суп горох, блюдо получается сытным и очень вкусным. Однако большинство людей не любят готовить такой суп именно потому, что горох нужно замачивать. Можно ли обойтись без этого?

Как быстро сварить горох для супа без замачивания? В этом случае существует два способа. Прежде всего, покупать нужно именно колотый горох, ведь целый будет вариться слишком долго.

Затем горошинки промывают под проточной водой 2-3 раза. Обратите внимание, что вода должна стать полностью прозрачной.

Затем горох необходимо отправить в кастрюлю с холодной водой, которую заранее немного подсаливают. Когда жидкость закипит, нужно варить горох около 10 минут, затем добавить стакан ледяной воды. Через 15 минут горох станет почти полностью мягким. Весь процесс приготовления по этому способу занимает не больше получаса.

А чтобы получить рассыпчатый горох, процедуру с ледяной водой нужно повторить снова.

Как быстро сварить горох для супа / Фото: pixabay.com

Есть еще один способ, как быстро сварить горох для супа без замачивания:

В воде, где вы будете варить горох, нужно добавить небольшое количество подсолнечного масла (без запаха) или кусочек сливочного масла. Они помогут образовать на поверхности жидкости тонкую пленку, которая ускорит процесс приготовления. Когда жидкость закипит, подождите 15 минут, затем добавьте 1/2 чайные ложки пищевой соды (на 2 л воды). Горох разварится уже через 10-15 минут. После этого в кастрюлю можно добавить немного сахарного песка. Но не забудьте промыть сваренный горох под проточной водой, чтобы избавиться от сладкого вкуса.

Эти способы помогут вам быстро сварить горох для супа без замачивания и полакомиться сытным блюдом на обед или ужин.

Как быстро сварить горох в кастрюле

Любите гороховое пюре, но сытный гарнир готовится слишком долго? Если использовать колотый горох и запомнить несколько важных советов, вы сможете готовить кушанье гораздо быстрее.

Сначала горох несколько раз тщательно промывается, пока вода не станет прозрачной. Затем его нужно залить крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить на 1 час. Конечно, если у вас больше свободного времени, лучше оставлять на более длительный период. После этого вода сливается, а горох варится. Через 30 минут он будет готов и его можно будет растолочь в пюре.

Обратите внимание, что соль следует добавлять в блюдо в последнюю очередь. Если посолить воду до того, как разварится горох, приготовление может сильно затянуться.

Благодаря этому методу вы будете знать, как быстро сварить горох без замачивания в кастрюле. Вам понадобится всего полтора часа. За это время можно придумать, что приготовить к гарниру.

Как быстро сварить горох в микроволновке

Современная кухонная техника значительно облегчает приготовление разнообразных блюд. Например, в микроволновке можно быстро сварить горох без необходимости его предварительно замачивать.

Лучше брать колотый горох, который тщательно промывают в воде, пока она не станет прозрачной. После этого горошины покрывают жидкостью и оставляют на 1-2 часа.

Затем воду сливают, еще раз промывают горох и перекладывают в емкость, подходящую для микроволновки. Например, керамический сосуд.

К гороху нужно добавить воды (пропорции 1:2), подсолить, накрыть крышкой и поставить в микроволновку. Выбрать режим "Каша" и варить 30 минут.

Когда горох готов, его нужно вытащить, добавить специи и сливочное масло. Хорошо подходят также поджаренные овощи. Все тщательно размешать и поставить в микроволновку еще на 10 минут.

Как сварить горох в мультиварке без замачивания

Как быстро сварить горох без замачивания / Фото: pixabay.com

Мультиварка – универсальная кухонная техника, которая в последнее время стала очень популярной среди украинцев. Горох в ней тоже можно приготовить. Колотые горошины сначала необходимо промыть под водой, пока жидкость не станет прозрачной. Также для этого рецепта вам понадобятся луковица, морковка и ваши любимые специи.

Приготовление очень простое:

Морковь нужно промыть и очистить. Затем нарезать на кубики небольшого размера. Измельчить луковицу и переложить с морковью к чаше мультиварки. Добавить три стакана промытого гороха. Добавить пять стаканов воды, немного подсолить и все перемешать. Выбрать режим "Тушение" на 2 часа. При необходимости готовое блюдо можно подсолить.

Как быстро сварить горох на рыбалку

Рыбаки хорошо знают, что горох можно использовать в качестве подкормки или дополнительной насадки. Однако нужно знать как правильно сварить горох и не потратить на этот процесс много времени.

Обычно горошины сначала замачивают целые сутки. Но столько времени не всегда. Что делать в этом случае? Горошины нужно хорошо промыть, высыпать в термос (его нужно заполнить на 1/3). Добавить небольшое количество пищевой соды и залить крутым кипятком. Не забудьте сверху оставить немного места, ведь горох будет увеличиваться в массе.

Затем термос закрутить и оставить на 6 часов. Лучше сделать эту процедуру с вечера, тогда ранним утром уже можно идти ловить рыбу.