"Динамо" опустилось еще ниже: "Ворскла" уверенно обыграла "Минай" в УПЛ

Подопечные Виктора Скрипника перевалили серию из трех матчей без побед.

Полтавская "Ворскла" оказалась сильнее "Минай" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на домашнем стадионе закарпатского клуба завершилась со счетом 2:0 .

Победный результат "зелено-белым" обеспечили легионеры. На 19-й минуте полтавчан вывел вперед албанский форвард Таулант Сефери.

А во втором тайме подопечные Виктора Скрипника закрепили свое преимущество. На 64-й минуте точку в этом матче поставил бразильский нападающий Марлисон.

Таким образом, полтавская команда прервала свою безвыигрышную серию, которая насчитывала три поединка.

"Ворскла" с 11 очками поднялась на восьмое место в таблице УПЛ, сдвинув на девятую позицию киевское "Динамо" (10 пунктов). "Минай" с 9 баллами опустился на 11-ю строчку.

В следующем туре полтавчане 4 ноября сыграют со "Львовом", а закарпатский клуб 6 ноября встретится с "Днепром-1".

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