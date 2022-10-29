"Динамо" опустилося ще нижче: "Ворскла" впевнено обіграла "Минай" в УПЛ

Підопічні Віктора Скрипника перевали серію з трьох матчів без перемог.

Полтавська "Ворскла" виявилася сильнішою за "Минай" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на домашньому стадіоні закарпатського клубу завершилася з рахунком 2:0 .

Переможний результат "зелено-білим" забезпечили легіонери. На 19-й хвилині полтавців вивів уперед албанський форвард Таулант Сефері.

А в другому таймі підопічні Віктора Скрипника закріпили свою перевагу. На 64-й хвилині крапку в цьому матчі поставив бразильський нападник Марлісон.

Таким чином, полтавська команда перервала свою безвиграшу серію, яка налічувала три поєдинки.

"Ворскла" з 11 очками піднялася на восьме місце в таблиці УПЛ, посунувши на дев'яту позицію київське "Динамо" (10 пунктів). "Минай" з 9 балами опустився на 11-ту сходинку.

У наступному турі полтавці 4 листопада зіграють зі "Львовом", а закарпатський клуб 6 листопада зустрінеться з "Дніпром-1".

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