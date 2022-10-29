Литва відремонтує для України 12 гаубиць, пошкоджених на війні – Міноборони

Дві гаубиці, які вже відремонтували, – на шляху до України.

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні. Дві гаубиці PzH2000 вже на шляху до України після ремонту.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - йдеться у повідомленні.

The repair of “PzH2000” howitzers damaged in will continue to be organized in . 2 after their repair are on their way to and 2 more are currently being brought to . At least 12 of them are expected to be repaired in . pic.twitter.com/skq5yJLBOe — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 29, 2022

Зброя для України

Міністерство оборони США 28 жовтня оголосило про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму $275 млн.

Глава Пентагону Ллойд Остін також нагадав, що Іспанія має наміри передати Україні пускові установки системи ППО Hawk.

Після візиту до Києва президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра стало відомо, що міноборони Німеччини звернулося до Швейцарії з проханням, щоб вони надали можливість передати Україні 35-міліметрові снаряди для зенітних установок Gepard, які є на озброєнні ЗСУ.

Німеччина також пообіцяла передати ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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