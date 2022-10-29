Операція зі звільнення Херсона, ймовірно, триватиме до кінця листопада — Буданов

Буданов розповів, що ЗСУ, ймовірно, звільнять Херсон до кінця листопада. Після цього окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС, аби зупинити просування Сил оборони України в напрямку Криму.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Drive.

За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом.

Очільник української розвідки зазначив, що підрозділи, які можуть хоч якось загрожувати Україні налічують приблизно 40 тисяч окупантів.

Українські захисники намагаються оточити місто, а ле окупанти всіляко намагаються перешкодити руху ЗСУ вперед. Буданов наголосив, що бої точаться щодня. Однією з проблем, які росіяни хочуть створити для України, є їхні погрози підірвати Каховську ГЕС.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде ухвалено, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб зробити нею неможливим проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", — розповідає Буданов.

Однак навіть за таких обставин, каже очільник розвідки, росіянам не вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ. А підірвати ГЕС окупанти, найімовірніше, збираються тоді, коли ЗСУ вже візьмуть Херсон.

" Після відходу із західного берега вони можуть зробити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег", — припускає Буданов.

Ситуація навколо Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня попередив, що російські окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо росіяни таки наважаться її підірвати, понад 80 населених пунктів опиняться в зоні швидкого затоплення, а постраждати можуть сотні тисяч громадян.

Тим часом, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в разі підриву Каховської дамби незаконно анексований Крим також залишиться без води щонайменше на 10-15 років.

На думку аналітиків, окупанти мають намір підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.

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