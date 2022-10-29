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64-річна Мадонна повністю оголила груди і налякала шанувальників

64-річна Мадонна повністю оголила груди і налякала шанувальників

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64-річна Мадонна повністю оголила груди і налякала шанувальників

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Артистка дедалі частіше ділиться дуже відвертим контентом.

Американська поп-зірка Мадонна завжди славилася епатажними витівками. І, схоже, зупинятися не збирається.

Так от, днями 64-річна співачка у сторіз своєї сторінки в Instagram запостила доволі провокаційні світлини. На знімках Мадонна зображена у корсеті тілесного кольору, трусах та колготах в сіточку. Втім, виконавиця позує з повністю оголеним бюстом.

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Незрозуміло, що саме американська зірка хотіла сказати цими світлинами, однак шанувальники не змусили довго чекати своєї реакції: "Якщо це в неї такий костюм на Геловін, то вона з задачею впоралась – мені страшно", "я все розумію, але ж є якась розумна межа в 64 роки", "як, цікаво, на це дивляться її неповнолітні діти", "схоже, дружба з Брітні до добра не доводить".

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що не так давно Мадонна у шкіряному вбранні похизувалася формами на фото з дивного ракурсу. Дві світлини, які Мадонна поширила у сторіз, були зроблені між ніг співачки, а на тертій вона звабливо вигнулася уперед.

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Дата публікації
Перегляди
719
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