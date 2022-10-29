На Рівненщині скасували планові відключення світла: що відомо

У Рівненській області стабілізували енергетичну систему після ракетних ударів агресорки Росії, а тому на вихідні регіон буде зі світлом. Зазначається, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії відміняють.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, у тестовому режимі упродовж двох днів "Рівнеобленерго" буде подавати електроенергію населенню без обмежень.

"Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. Зокрема, в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн-навчання", - йдеться у повідомленні Коваля.

Голова ОВА зауважив, що можливість незапланованих аварійних відключень все ж зберігається. Саме тому просить мешканців області ощадливо використовувати електроенергію.

Ракетні удари по Рівненщині

Тиждень тому, 22 жовтня, Росія масовано обстріляла ракетами об’єкт енергетичної інфраструктури Рівненщині. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено електропідстанції. В Рівненській області було відключено 174 790 абонентів.

Через атаки у Рівному та області запровадили віялові відключення. Визначених графіків не буде, а тому споживачів про це попереджають завчасно.

Згодом СБУ затримала чоловіка, який працював на Росію та наводив ворожі ракети по Рівному. Місцевий мешканець після початку війни створив власний Telegram-канал. У ньому оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

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