У Рівненській області будуть перевіряти переселенців: що сталося

Якщо ВПО не пройде ідентифікацію, то соціальні виплати можуть бути припинені.

У Рівненській області вирішили перевірять внутрішньопереміщених осіб за адресами їхнього проживання. Якщо ВПО не пройде ідентифікацію, то соціальні виплати можуть припинити виплачувати.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, роблять це задля того, аби перевірити, чи виплати здійснюють за дотриманням вимог законодавства.

"Якщо переселенців не виявилося вдома, то людина впродовж 10 днів має з'явитися до соцзахисту населення за місцем перебування на обліку і пройти там ідентифікацію", - йдеться у повідомленні голови області.

Зазначається, що протягом десятиденного терміну внутрішні переселенці повинн підтвердити своє місце проживання. Інакше соцвиплати будуть припинені.

"Якщо ви змінили адресу свого початкового переміщення, зверніться до органів соцзахисту чи ЦНАПу. Там ви зможете отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" тестують послуги для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йдеться про послуги зі зміни фактичного місця проживання для людей, які переїхали до іншого міста, а також скасування статусу ВПО, якщо переселенці повернулися додому.

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