Окупанти намагаються обдурити ЗСУ в Херсоні: експерт розкрив суть

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона.

Про це Романенко розповів "24 каналу".

Він пояснив, що окупанти таким чином хочуть спровокувати невдалий наступ українських військ та фактично використати досвід ЗСУ, коли заявлялося про контрнаступ на півдні, а відбулася деокупація Харківщини.

Військовий експерт також пояснив, що пропагандистськими заявами РФ про використання тактичної ядерної зброї, "брудної бомби", про підрив Каховської ГЕС загарбники намагаються відвернути увагу ЗСУ, політичного керівництва України та союзників від реального стану справ у росіян на півдні.

"Путін за всіма цими ширмами намагається зупинити ситуацію на фронті, яка погіршується щодо позиції угруповання армії Росії. Уявляючи цю чергову поразку хоча б оперативного рівня, він розуміє, що вона може перерости в стратегічну. Вона знесе його політично з усіма наслідками", – зауважив Романенко.

За його оцінкою, російські війська втратили стратегічну ініціативу на півдні, а тепер намагаються її відновити шляхом введення в оману.

"Нехай ЗСУ наступають, ми тут передислокуємось". Насправді з військової точки зору, вони підсилюють цей потенціал. Туди (не Херсонський напрямок – ред.) кидають мобілізованих, якими б вони не були, і намагаються бодай якось логістично забезпечувати правобережжя", – розповів генерал-лейтенант.

Яка ситуація на Херсонщині

Російські війська не залишають Херсон, навпаки – всі найбоєздатніші підрозділи ворога залишаються на місці, поінформував 27 жовтня президент Володимир Зеленський.

За найсвіжішими даними Генштабу ЗСУ на 28 жовтня, росіяни посилюють угруповання на правому березі Херсонщини за рахунок мобілізованих. Водночас у регіоні триває так звана "евакуація".

Російські війська намагаються розробити кілька планів дій на півдні України. Через велику кількість особового складу окупанти можуть "розшаруватись на кілька епізодів", повідомили в ОК "Південь".

На Херсонському напрямку ворог марно намагається зупинити наступ укранців

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