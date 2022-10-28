Дуда: Українці мають великий шанс повернути Херсон

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ЗСУ роблять значні успіхи на фронті, тому найближчим часом можуть звільнити окупований російською армією Херсон.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Завдяки своєму героїзму українці сьогодні мають великий шанс повернути Херсон. Це абсолютно стратегічно важливо для продовження цього конфлікту і для визволення України з рук окупантів, з рук росіян", – наголосив Дуда.

За його оцінкою, Росія обороняється, а запроваджені проти неї західні санкції є настільки ефективними, що країна-агресорка наразі не в змозі виробляти сучасну зброю, а тому використовує застарілу зброю, орієнтовно 1960-х років.

"Сьогодні всі запитують, чим Росія збирається озброювати кілька сотень тисяч солдатів, мобілізованих унаслідок цієї часткової мобілізації, яка сьогодні проводиться в Росії", – зазначив президент Польщі.

Нагадаємо:

Тимчасово окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися в місті, перевдягаються в цивільний одяг та заселяються до залишених помешкань. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують у Генеральному штабі ЗСУ.

Напередодні в Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.

Окупаційна влада повідомила про "евакуацію" з Херсона "державних установ" та населення.

"державних установ" та населення. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону "ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти". Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як "живий щит".

Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускали, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня. На Херсонському напрямку ворог марно намагається зупинити наступ укранців

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