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Дуда: Украинцы имеют большой шанс вернуть Херсон

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Дуда: Украинцы имеют большой шанс вернуть Херсон

Фото: Associated Press

Президент Польши уверен, что украинцы вернут свои территории.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ВСУ делают значительные успехи на фронте, поэтому в ближайшее время могут освободить оккупированный российской армией Херсон.

Об этом сообщает Укринформ.

"Благодаря своему героизму у украинцев сегодня большой шанс вернуть Херсон. Это абсолютно стратегически важно для продолжения этого конфликта и для освобождения Украины из рук оккупантов, из рук россиян", — подчеркнул Дуда.

По его оценке, Россия обороняется, а введенные против нее западные санкции настолько эффективны, что страна-агрессор пока не в состоянии производить современное оружие, а потому использует устаревшее оружие, ориентировочно 1960-х годов.

"Сегодня все спрашивают, чем Россия собирается вооружать несколько сотен тысяч солдат, мобилизованных по причине этой частичной мобилизации, которая сегодня проводится в России", — отметил президент Польши.

Напомним:

  • Временно оккупированный Херсон покинула значительную часть населения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 октября. В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые помещения. Российские военные готовят Херсон к уличным боям, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.
  • Накануне в Генштабе сообщали, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
  • Оккупационные власти сообщили об "эвакуации" из Херсона "государственных учреждений" и населения.
  • Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей оккупированной части региона "игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты". Глава области отметил, что российские военные хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит".
  • Британское издание Financial Times сообщило, что западные военные эксперты и должностные лица предполагали, что Украина сможет освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

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