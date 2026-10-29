Перемирие в Херсоне: что происходит в городе и чего боятся местные жители

«Тихие дни» в Херсоне: местные жители воспользовались перемирием, чтобы вернуться в разрушенные дома и навести порядок в городе / © Associated Press

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В Херсоне продолжается «Олешковское перемирие». Люди массово вышли на улицы, посещали дома в красной зоне, ремонтировали поврежденное жилье, закупали продукты и убирали придомовые территории. В то же время горожане опасаются, что уже с 1 ноября российские войска возобновят интенсивные обстрелы, потому что фиксируют завоз российской техники и боеприпасов на левобережье у реки Днепр.

Как живет Херсон сейчас, рассказала местная жительница Юлия Палия.

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По ее словам, одним из первых необычных ощущений стала возможность спокойно очнуться от звука автомобильного двигателя. Женщина поначалу даже удивилась, кто из соседей отважился так долго прогревать машину. Ведь в красной зоне российские дроны уничтожили почти все автомобили, которые не удалось спрятать в гаражах.

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«Странное чувство, когда не нужно ежеминутно прислушиваться к небу», — описала херсонка свои впечатления.

Херсонцы массово вышли на улицы

Юлия Палий рассказала, что после начала перемирия на улицах города стало заметно больше людей и транспорта. Несмотря на холодную и дождливую погоду, херсонцы спешили по делам: ходили пешком, ездили на велосипедах, автомобилях и автобусах.

«Такое количество такси я не видела еще с мирных времен. Таксисты, видимо, за эту неделю заработают на новые автомобили. Многие спешили навестить свои дома в красной зоне. Одни ремонтировали окна и крыши, другие вывозили вещи и бытовую технику. А были и рыдающие на руинах или возле разворованных мародерами хатах», — отметила херсонка.

В целом же настроение у людей было положительным, добавила она.

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«Я конечно устала от похода в супермаркет, но вернулась домой целая и спокойная, а не как обычно — испуганная, вспотела от ужаса и с ишемическим комом в горле», — признается Юлия.

В городе возобновляют коммуникации и убирают улицы

В ходе перемирия в Херсоне активизировались коммунальные и ремонтные службы.

По словам местной жительницы, ремонтные бригады работали почти на каждом квартале. Электрики и работники водоканала занимались восстановлением инфраструктуры.

К уборке города присоединились работники «Парков Херсона», собиравшие мусор по обе стороны дорог. Местные жители также активно наводили порядок у своих домов: обрезали деревья и кусты, подметали опавшие листья и убирали придомовые территории.

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В магазинах и на рынках в это время образовался ажиотаж. Херсонцы массово скупали продукты и товары первой необходимости, пытаясь сделать запасы на будущее.

В Херсоне снова открылись кофейни

Одним из самых трогательных моментов для Юлии Палий стало открытое кафе со столиками под открытым небом.

«Видела открытое кафе и стульчики возле нее на столиках — цветы в маленьких вазочках. Я даже глазами поморгала, потому что думала что мне это кажется. Такие милые мелочи из мирной жизни. Завтра, если не будет дождя, обязательно зайду на чашку кофе. Сидеть под открытым небом и наслаждаться напитком — это роскошь для херсонцев», — объяснила жительница Херсона.

Херсонцы опасаются нового обострения

Несмотря на временное затишье, жители города не спешат считать опасность прошлой.

По словам Юлии Палий, вечером стало известно, что российские войска опрокидывают значительное количество боеприпасов, личного состава и строительных материалов в населенные пункты на левом берегу Днепра, в частности в Олешки и Голую Пристань.

Поэтому херсонцы опасаются, что с 1 ноября обстрелы могут снова усилиться.

Отдельная обеспокоенность вызывает активность российских диверсионно-разведывательных групп.

В другом посту Юлия Палий добавила, что «новости с оккупированного берега не радуют».

«Враги используют так называемую гуманитарную миссию чисто в своих интересах. Поэтому Херсон будут ждать тяжелые времена, будут обстреливать из всего, что натаскали в прибрежную зону», — предположила местная жительница.

Напомним, гуманитарное перемирие, которое сначала согласовали только для Олешков, быстро распространилось на всю территорию Херсонской области. Стороны пришли к соглашению о локальном режиме прекращения огня благодаря посредничеству первой леди США Мелании Трамп.

Утром, 29 октября, ОВА отчитывалась: за прошедшие сутки обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Херсоне не зафиксировано.

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