Росіяни не тікають із Херсона, це інформаційна операція – Зеленський

За словами президента, найбільш підготовлені російські військові в Херсоні залишаються на своїх місцях.

Російські війська не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, заяви РФ про перекидання своїх військ на лівий берег Дніпра є інформаційною операцією.

"Я не бачу, щоб вони бігли з Херсона. Це інформаційна атака – не можу розголошувати все, – це атака, щоб ми пішли туди, перекинули війська з інших небезпечних напрямків туди. Це була їхня (російська – ред.) інформаційна операція. Вони (РФ – ред.) не готові залишити Херсон. Але знають: якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти. Це оточення, так. Росіяни знають про цю проблему і небезпеку", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що під час оголошеної Росією так званої "евакуації" виїхало не дуже багато цивільних. Він назвав такі дії з боку окупантів "театром".

Глава держави наголосив: найбільш підготовлені російські військові в Херсоні залишаються на своїх місцях, ніхто не виїхав.

"Ми бачимо це і не віримо їм", – зазначив він.

Україна може визволити Херсон

Президент Зеленський пояснив, що Україна може визволити Херсон, але зробити це складно.

"Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як Росія. Для неї неважливо, скільки людей помруть. Для нас це дуже важливо. Ми не можемо так чинити… Тому ми шукаємо шляхи, просимо наших партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти якомога більше людей", – сказав він.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

А тим часом загарбники планують тікати з Херсона. У перехопленій українською розвідкою розмові окупант розповів сестрі, що їхній підрозділ на Херсонському напрямку готується здавати позиції перед наступом ЗСУ.

В Міноборони заявляють, що на півдні тривають бої. На Херсонському напрямку ЗСУ перебувають в активній обороні.

Військовий експерт Олег Жданов додав, що Росія перекидає до тимчасово захопленого Херсона нових мобілізованих. Окупантам вдалося перекинули уже декілька БТГ.

На Херсонському напрямку ворог марно намагається зупинити наступ укранців