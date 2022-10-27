Путін визнав, що 2014 року в Януковича було "мало шансів"

Путін висловився, що у Януковича в разі виборів 2014-го "було б мало шансів".

Диктатор РФ Володимир Путін, який розпочав війну в Україні, зробив чергову абсурдну заяву щодо експрезидента-зрадника Віктора Януковича, який втік до Росії. Путін сказав, що буцімто Янукович "відмовився від влади", бо "запропонував провести дострокові вибори".

Таку заяву Путін зробив 27 жовтня під час засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Події на Майдані 2014 року Путін традиційно назвав "безглуздим держпереворот". Водночас він визнав, що у зрадника Януковича не було шансів на дострокових виборах.

"Віктор Федорович (Янукович. - Ред.) на мене не образиться, але мав 2014 року мало шансів... Янукович відмовився від влади. Навіщо треба було проводити кривавий "держпереворот"? Щоб показати, хто тут господар — усім сидіти на попі рівно і не крякати", — сказав російський диктатор.

Під час того ж виступу Путін традиційно поностальгував за СРСР і сказав, що розпад СРСР "зруйнував світову рівновагу".

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на момент повномасштабного вторгнення Росія розглядала кілька претендентів на посаду президента України. Одним із них був Віктор Янукович. Йому росіяни наказали готуватися до повернення до Києва. Начебто сам експрезидент-втікач не дуже цього хотів.

Крім того, в березні 2022 року ЗМІ повідомляли, що Росія перевезла Януковича до Мінська та хотіла проголосити його "президентом України".

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