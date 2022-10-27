За словами очільника Кремля, світ не сприймає "будь-які форми авторитарного диктату окремих держав".

Президент Росії Володимир Путін визнав себе диктатором.

Свою заяву президент РФ зробив під час виступу на "Валдаї" 27 жовтня.

"Абсолютна більшість країн зараз потребує демократії у міжнародних справах, не приймаючи будь-яких форм авторитарного диктату окремих держав", - сказав він.

Під час того ж виступу на "Валдаї" Путін звинуватив у війні в Україні. За словами диктатора, саме західні держави "пускають у хід еекономічні бойкоти, санкції, кольорові революції, перевороти".

Раніше Путін передав через лідера Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало пропозицію президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів про війну.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що під прагненням переговорів з Путіним криється ультимативна вимога про капітуляцію.

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