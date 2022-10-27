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Путин признал себя диктатором

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Путин признал себя диктатором

Фото: Associated Press

По словам главы Кремля, мир не воспринимает "любые формы авторитарного диктата отдельных государств".

Президент России Владимир Путин признал себя диктатором.

Свое заявление президент РФ сделал во время выступления на "Валдае" 27 октября.

"Абсолютное большинство стран сейчас нуждается в демократии по международным делам, не принимая каких-либо форм авторитарного диктата отдельных государств", — сказал он.

Во время того же выступления на Валдае Путин обвинил в войне в Украине. По словам диктатора, именно западные государства "пускают в ход ээкономические бойкоты, санкции, цветные революции, перевороты".

Ранее Путин передал через лидера Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу переговоров о войне.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что под стремлением к переговорам с Путиным кроется ультимативное требование о капитуляции.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
3879
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