Путін потрапив у стратегічну пастку і гарячково шукає вихід - військовий експерт

Президент Росії Володимир Путін розганяє фейк про "українську брудну бомбу", щоб отримати хоч якийсь привід для переговорів з Заходом. Лідер Кремля розуміє, що потрапив у пастку і не може вийти з неї.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, до заяв керівництва Росії щодо "брудної бомби" треба ставитися відповідально, але є і одна хороша новина:

"На мій погляд, вони нарешті зрозуміли, що вони в стратегічній пастці, і вони не можуть з неї вийти. Вони зрозуміли, що за стіл переговорів з українцями не сядуть. І в такий спосіб намагаються залучити країни Заходу до якогось переговорного процесу. Мовляв, ці "скажені укронацисти" от-от підірвуть "брудну бомбу", давайте розмовляти і думати, як їх нарозумити".

Експерт зазначив, що фейки про бомбу спрямовані також і на пересічних росіян:

"Будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Втратять лояльність - втратять життя. Пригадаймо, що сталося з Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном. А пропагандистський наратив такий самісінький для своїх - дивіться, "укронацисти" зараз бомбу підірвуть, у вас немає вибору, як гуртуватися навколо фюрера, тільки разом виживемо".

На думку Черника, в Кремлі "усвідомили, куди вони рухаються, і шукають гарячково вихід".

Фейк Росії про "брудну бомбу"

Російські пропагандисти вигадали фейк про те, що Україна начебто виготовила "брудну бомбу" та готується застосувати її на власній території і звинуватити в цьому Москву. Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу узявся поширювати цю брехню, телефонуючи колегам з ледь не всіх країн світу.

Проте вигадкам РФ про "брудну бомбу" України у світі не вірять. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що мета цього фейку – ескалація конфлікту.

Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", аби таким ядерним шантажем домогтися переговорів диктатора Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Таку думку висловив російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін.

А на думку екскомандувача військ США в Європі генерала Бена Годжеса, Росія вигадала фейк про "брудну бомбу" задля здійснення операції під чужим прапором.

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