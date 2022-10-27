В окупантів почався "снарядний голод": експерт про велику проблему військ РФ

Армія Росії в Україні починає відчувати нестачу снарядів, артилерія окупантів не може підтримувати обстріли на тому ж рівні, як влітку.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

"Російська Федерація починає терпіти стратегічний снарядний голод. Ця війна - на 95% артилерії. Вони вже не можуть виставляти такі велетенські артилерійські вали, які вони виставляли у червні-серпні - до 60 тисяч снарядів на день. А вся промисловість може виробляти максимум 120 тис. снарядів на місяць, тобто це дводенна норма", - наголосив експерт.

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За словами Черника, росіяни "починають компенсовувати це все ударами з повітря".

"В першу чергу такими боєприпасами, як некеровані ракети і снаряди класу С5, С8, С13. Там лінійка доволі довга з робочими радіусами ураження 3-6 км, за рідкісними випадками - до 10 км. Це є ознакою, що вони стали на шлях послаблення свого артилерійського впливу", - пояснив він.

Як зазначив Черник, "у сухому залишку Російська Федерація і її військово-промисловий комплекс помаленьку починають впадати у серйозні технологічні проблеми".

"Хороша новина для нас усіх - для тої потреби, щоб наводити ракетні і артилерійські шквали, які вони наводили до останнього часу, дійсно потенціалу немає. А з понад 15-18 млн снарядів, за різними джерелами, поза половину вони вже застосували", - заявив військовий експерт.

Раніше військовий експерт Петро Черник розповів, як погода змінила перебіг війни в Україні. Як пояснив експерт, сезон дощів змінює перебіг бойових дій, оскільки "ґрунт розмокне і важка техніка не зможе рухатися".

"Сезон дощів почався, і ми маємо таку ситуацію, що рухатися вперед великими колонами, ударними групами ми не можемо. А дороги - всі знаємо, як ми навчилися працювати на дорогах на початку цієї війни, коли ми розбивали велетенські сталеві колони нашого противника. Це ж правило стосується і нас", - зазначив він.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, що росіяни найближчим часом намагатимуться утримати все, що вони змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися в Донецькій області. За його словами, взимку війна трохи стихне.

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