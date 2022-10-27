Погода змінила перебіг війни в Україні: експерт пояснив, чого очікувати на фронті

Осінні дощі змінили характер війни в Україні, рух важкої техніки обмежено, стає більше артилерійських дуелей.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

Як пояснив експерт, сезон дощів змінює перебіг бойових дій, оскільки "ґрунт розмокне і важка техніка не зможе рухатися".

"Сезон дощів почався, і ми маємо таку ситуацію, що рухатися вперед великими колонами, ударними групами ми не можемо. А дороги - всі знаємо, як ми навчилися працювати на дорогах на початку цієї війни, коли ми розбивали велетенські сталеві колони нашого противника. Це ж правило стосується і нас", - зазначив він.

За словами Черника, "ми знаходимося на межі переходу у великі надточні артилерійські дуелі".

"У цьому напрямку я сповнений оптимізму - в частині якості завдавання точних ударів нашому противникові дуже і дуже далеко", - додав експерт.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, що росіяни найближчим часом намагатимуться утримати все, що вони змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися в Донецькій області. За його словами, взимку війна трохи стихне.

"Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. На нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі, уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - резюмував він.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку війни втрати армії РФ становлять 69220 осіб, 2631 танк, понад 500 літаків і гелікоптерів. Російські окупанти не полишають спроб наступати на Донеччині, зокрема, захопити місто Бахмут.

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