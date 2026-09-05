Україну накриють дощі, грози та небезпечні шквали: де розгуляється стихія (мапа)

До України суне похолодання з дощами, грозами та шквальним вітром / © ТСН

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У неділю, 6 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та температурою повітря вдень від +14 до +19 (на півдні та південному сході — до +27), водночас більшість регіонів накриють дощі з грозами, а майже по всій території країни оголошено перший рівень небезпечності через штормові пориви вітру до 15–20 м/с.

Детальніше про погоду 6 вересня в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

В Українському гідрометцентрі прогнозують 6 вересня хмарну погоду з проясненнями та помірними опадами. Вночі дощитиме в більшості західних та північних областей, а вдень на південному сході та півдні пройдуть дощі з грозами.

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Вітер дутиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с усюди, крім північного сходу. Температура повітря суттєво знизиться: вночі очікується +10…+15 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть лише +14…+19 градусів (на півдні та південному сході вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів).

Мапа температур в Україні 6 вересня / © Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають про жовтий рівень небезпечності через сильні пориви вітру, що можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств. Такі погодні умови вимагають особливої обережності під час руху транспорту дорогами країни.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 6 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На території Київщини та в самій столиці 6 вересня прогнозують хмарну погоду з проясненнями та небезпечними поривами вітру до 15–20 м/с. Вночі в Києві опадів не передбачається, проте вдень місто та область накриють помірні осінні дощі.

Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, а вдень очікується похолодання до +14…+19 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13…+15 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +17…+19 вище нуля.

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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на Київщині 6 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 6 вересня погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону над Західною Європою, повідомляють синоптики. У регіоні буде хмарно з проясненнями, вночі пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується.

Вітер дутиме північно-західний, вранці та вдень його потужні пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме +7…+12 градусів, вдень очікується +16…+21 градус (у самому Львові вночі +9…+11, вдень +17…+19 градусів тепла).

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на Львівщині 6 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас на Львівщині 6 вересня зберігатиметься переважно середня пожежна небезпека, проте в районах міст Мостиська та Рава-Руська вона сягне високого і надзвичайного рівнів. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел відкритого вогню.

Синоптики попереджають про високу та надзвичайну пожежну небезпеку в окремих районах Львівщини 6 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 6 вересня очікується хмарна погода з проясненнями, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Вночі регіон накриють дощі з грозами, а вдень пройде лише невеликий короткочасний дощ із грозою.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень пориви різко посиляться до 15–20 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень — від +20 до +25 градусів (у Дніпрі вночі +15…+17, вдень +21…+23 градуси).

© Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Дніпропетровщині 6 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, 6 вересня в Одесі та області очікується мінлива хмарність, вночі пройде помірний або значний дощ із грозою. Відповідне штормове попередження про пориви вітру 15–20 м/с надає обласний гідрометцентр, зазначаючи про значне хвилювання моря та погану видимість на дорогах (1-2 км).

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Одещині 6 вересня / © Укргідрометцентр

Вдень істотних опадів не очікується, проте зберігатиметься потужний північно-західний вітер. Нічна температура повітря в області становитиме +13…+18 градусів тепла (в Одесі +16…+18), вдень підніметься до +22…+27 градусів (в Одесі +23…+25), а температура морської води сягатиме +22…+23 градуси.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на узбережжі Одещини 6 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській області 6 вересня

На Одещині 6 вересня зберігається пожежна небезпека / © Укргідрометцентр

Погода в Харкові

На Харківщині 6 вересня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями пройде значний дощ, а вранці та вдень очікується гроза. Про жовтий рівень небезпечності через пориви вітру 15–20 м/с попереджають синоптики регіонального гідрометцентру.

© Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщини 6 вересня / © Укргідрометцентр

Попри дощі, в лісах області суворо зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла (у Харкові +13…+15), вдень очікується від +19 до +24 градусів (у місті +20…+22).

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Харківщині 6 вересня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні готує різкий поворот. Синоптики назвали регіони де будуть дощі та шквали, а де зберігатиметься спека до +30.

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