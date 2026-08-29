Погода на осінь 2026 в Україні: кліматологи ошелешили прогнозом та впливом «супер Ель-Ніньйо»

Затяжне бабине літо чи ранні заморозки: детальний прогноз на вересень, жовтень та листопад / © iStock

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Українці вже звикли, що осінь приходить із запізненням, а вересень перетворився на четвертий місяць літа. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, перший місяць осені в Україні в останні 10 років став теплим і посушливим. Лише у 2021 році метеорологічна осінь прийшла вчасно, 19 вересня.

Сайт ТСН.ua з’ясував, чи стане жовтень в Україні «п’ятим місяцем літа», чи навпаки, через кліматичний феномен Ель-Ніньо з додатком «супер» на нас очікують восени погодні катаклізми у вигляді тропічних злив і буревіїв.

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За прогнозами кліматологів, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Та є й інша думка. Доктор наук завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук України (НАНУ) Вазіра Мартазінова попереджає, що тепла погода у жовтні різко зміниться на холодну.

Нагадаємо: довгострокові прогнози погоди завжди мають імовірний характер, однак на основі сучасних моделей Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) при ООН, Європейського центру середньострокових погодних прогнозів (ЄЦСПП) та розрахунків вітчизняних спеціалістів можна скласти орієнтовну погодну мапу осіннього сезону в Україні.

Вересень: Продовження літа та дефіцит вологи

У вересні вплив Ель-Ніньйо на погоду в Україні буде мінімальним, майже непомітним. Як повідомила нам керівниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, середня місячна температура у першому місяці осені очікується близькою до норми, від 11 до 18 градусів тепла, на півдні до +20. Різкого переходу до холодів не буде. Опади прогнозуються в межах норми: 37–76 мм, у Карпатах до 106 мм. Перша половина вересня буде переважно сухою, що посилить обміління річок та посуху.

«На погоду в Україні найближчим часом впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску (суха сонячна погода), але на підході атмосферні фронти, які супроводжуватимуться опадами, — деталізувала Наталія Птуха. — Тому будуть коливання температури, нічна прохолода з короткочасним комфортним підвищенням температури вдень. Атмосферні фронти трохи зменшать дефіцит вологи. У глобальному розрізі, за оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, один із кліматичних сценаріїв передбачає позитивну теплову аномалію, яка поступово дійде до України».

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Особливості: Перша хвиля «бабиного літа» очікується у другій половині вересня. Наприкінці місяця на заході та півночі можливі невеликі заморозки на ґрунті.

Жовтень: Місяць кліматичних контрастів

Кліматичні моделі ВМО і ЄЦСПП вказують на те, що жовтень у Східній та Південній Європі і в Україні зокрема буде найбільш нестабільним місяцем. Загальний температурний фон виявиться помірним, але з великими амплітудами. Тобто, як у старовинному романсі: «було вчора літо, а сьогодні зима». На сході України (Харківщина, Донбас, Луганщина) середня температура може бути на 0,5–0,7 градуса нижчою за норму, в решті регіонів — у межах норми. Сонячні дні будуть регулярно перериватися атмосферними фронтами. Дощі стануть частішими та супроводжуватимуться поривчастим вітром.

Особливості: Очікується друга, короткочасна хвиля «бабиного літа». У другій половині жовтня нічні заморозки стануть регулярними, а у високогір’ї Карпат можливий перший тимчасовий сніг.

Листопад: Аномальне тепло проти вологих циклонів

Вплив супер Ель-Ніньйо найбільше має проявитися в Україні у листопаді. Завдяки надходженню теплих повітряних мас з південного заходу, листопад запізниться зі справжніми морозами, він буде теплішим за норму на 0,5–1,3 градуси. Кількість дощів суттєво збільшиться через активізацію циклонів. Погода буде сирою, туманною та вітряною.

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Особливості: Арктичний холод тривалий час не зможе пробитися в Україну, тому значних «мінусів» температури не передбачається. Проте під час коротких затікань холодного повітря наприкінці місяця, дощ у західних, північних та центральних областях переходитиме у мокрий сніг.

Кліматологи прогнозують нестабільність погоди

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАНУ Віра Балабух підтвердила: нинішній надзвичайно сильний Ель-Ніньйо підвищує ймовірність хвиль тепла, які можуть дійти до України восени.

Але вона наголосила на двох важливих аспектах щодо впливу цього океанічного феномену. Перший — зігрівання екваторіальних вод Тихого океану справляє найпотужніший безпосередній ефект на Північну й Південну Америку та Азію і опосередкований вплив на Європу. Для України цей вплив є віддаленим і формується через глобальні циркуляційні процеси в атмосфері.

Другий аспект — підсилення загального потепління. Ель-Ніньйо виступає каталізатором глобальних температурних рекордів. У поєднанні із загальним парниковим ефектом, Ель-Ніньйо збільшує ймовірність того, що осінні місяці в Україні будуть теплішими за норму, а переходи між температурними режимами більш контрастними.

Простіше кажучи, сам по собі Ель-Ніньйо не спричиняє прямого впливу на погоду в Україні. Але він підігріває загальну атмосферну систему Землі, через що наша осінь отримує додаткові потоки тепла та стає менш передбачуваною щодо екстремальних температурних стрибків.

Вазіра Мартазінова також згодна, що нинішня фаза Ель-Ніньйо впливає на Європу та Україну. Проте її кліматичні моделі показують: у нас це викличе не стільки суцільне тривале тепло, скільки непередбачувану нестабільність погоди, шквали та температурні стрибки. На думку вченої, вже наприкінці вересня Україна зіткнеться з атмосферними процесами, які зазвичай притаманні глибокому жовтню. Це призведе до різкого зламу погоди й хвилі серйозного похолодання. Через Ель-Ніньйо погода в Європі та Україні втратить стабільність. Як наслідок, замість звичного осіннього сезону з поступовим переходом від тепла до холодів і морозів ближче до грудня, отримаємо шквали, різкі стрибки температур і аномальні ранні заморозки у середині осені.

Як підготуватися до незвичайної осені

Як видно з прогнозів, осінь буде переважно теплою, та розслаблятися не варто через штормові циклони. Не зайвим буде підготувати надійні парасольки, але не ховати легкий одяг до листопада.

Гардероб: правило «капустини»

Одягайте кілька легких одежин, а не одну теплу. Через різкі перепади температури від літнього тепла вдень до вечірньої прохолоди одяг має легко зніматися по черзі.

Носіть парасольку щодня. Жовтневі та листопадові циклони будуть раптовими через перенасичену вологою атмосферу.

Стежте за артеріальним тиском. Осінні кліматичні «гойдалки» та магнітні бурі підсилять метеозалежність, перш за все у літніх людей.

Будинок: штормова готовність

Тим хто проживає у приватних будинках, варто у вересні перевірити дах і водостоки.

Не зволікайте з утепленням, якщо це потрібно. Попри те, що опалювальний сезон може початися пізніше, сильні листопадові вітри швидко видуватимуть тепло з незахищених осель.

Приберіть двір та балкони. Надійно зафіксуйте легкі конструкції, які може здути під час шквалів.

Автомобілістам: гума і фари

Не чекайте першого снігу для заміни гуми. Навіть якщо листопад буде теплим, регулярні нічні заморозки почнуться вже в жовтні. Літня гума дубіє за температури нижче +7 градусів.

Перевірте (або встановіть, якщо їх нема) протитуманні фари. Аномально теплий і вологий листопад принесе затяжні густі тумани.

Дачникам: зміна графіків

Зберіть урожай у вересні. Сухі погожі дні на початку осені дозволять не втратити пізні овочі та фрукти.

Зсуньте терміни посадки. Озиму цибулю, часник та квіти саджайте пізніше, ближче до кінця жовтня. Через затяжне тепло вони можуть прорости заздалегідь і вимерзнути взимку.

Раніше ми писали, якою буде погода в останні дні літа.

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