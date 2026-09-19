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Ціни на бензин і дизель встановили нові рекорди: скільки коштує пальне 19 вересня
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, одразу кілька мереж змінили вартість пального.
Сьогодні, 19 вересня 2026 року, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.
Про це повідомляє «Главком».
Середня вартість бензину А-95 у мережах становить близько 89,84 грн за літр, дизельного пального — 98,98 грн за літр.
В «Укрнафті» А-95+ здешевшав на менше ніж на 2 грн/л. У KLO А-95+ зріс у ціні на 2 грн/л, А-92 здорожчав на 1 грн/л.
В Socar, Окко, WOG та UPG вартість пального залишилася без змін.
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне в Україні 2026 — останні новини
Ціна дизельного пального на українських АЗК цими вихідними може перевищити 100 грн за літр. Водночас частина мереж поки що технічно не може встановити на табло тризначну ціну, повідомив паливний експерт і засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін.
Льоушкін припустив, що перші мережі можуть перетнути позначку у 100 грн за літр уже найближчими днями.
«Я вважаю, що цими вихідними буде досить цікава подія з ціною по дизелю», — заявив експерт.
За інформацією ABC News, ціни на дизельне пальне у світі сягнули рекордного рівня. У п’ятницю вранці середня ціна дизеля в США трималася біля рекордних $6,43 за галон. Це впливає на ціни пального в Україні.