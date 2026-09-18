Ціни на дизельне пальне сягнули рекордного рівня: що штовхає їх вгору

Пальне / © УНІАН

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У п’ятницю вранці середня ціна дизеля в США трималася біля рекордних $6,43 за галон. Пальне здорожчало через військові конфлікти, проблеми з постачанням нафти та ризики для світової економіки.

Про це повідомляє ABC News.

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Причини здорожчання та динаміка нафтового ринку

За даними джерела, рекордне зростання цін спричинене перебоями із судноплавством у Ормузькій протоці після лютневих подій за участю США, Ізраїлю та Ірану, а також війною в Україні, що супроводжується ударами по російських нафтових об’єктах.

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На тлі цих подій вартість звичайного бензину в США досягла $4,47 за галон, що на $1,53 більше порівняно з показниками до початку військової ескалації на Близькому Сході.

Водночас світові котирування нафти залишаються вищими за $100 за барель, попри невелике зниження. Зокрема, нафта марки Brent здешевшала на 1,3% — до $103 за барель, а марка WTI опустилася на 0,4% і коштує близько $102 за барель.

Вплив на економіку та витрати домогосподарств

Швидке зростання цін на пальне та енергію вдаряє по бізнесу й звичайних людях. Через це дорожчає доставка, продукти в магазинах, побутові товари та проїзд у транспорті.

Окреме занепокоєння викликає майбутній опалювальний сезон. За даними NEADA, сім’ї, які опалюють будинки мазутом, можуть заплатити взимку більш ніж на 31% більше, ніж торік. Для інших домогосподарств витрати на опалення зростуть щонайменше на 8,7%.

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Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 вересня 2026 року, великі мережі АЗС в Україні знову переглянули ціни на пальне. Зокрема, на окремих заправках бензин за добу подорожчав одразу на 2 грн за літр.

Окрім цього, світові ціни на бензин цього тижня сягнули рекордних $1377 за тонну, що вже позначилося на українських АЗС — вартість пального перетнула психологічну межу у 90 грн за літр.

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