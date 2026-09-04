Погода готує різкий поворот: синоптики назвали регіони де будуть дощі та шквали, а де зберігатиметься спека до +30

Білка / фото ілюстративне / © УНІАН

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У п’ятницю, 4 вересня, в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, а локальні дощі зачеплять лише північно-західні області та Київщину.

Український гідрометцентр прогнозує в Україні 4 вересня хмарну погоду із проясненнями. Загалом опадів не передбачається, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями буде туман.

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«4 вересня погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле дещо підвищеного тиску, лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса, лише на півдні та південному сході країни — відчутно тепліша, тому чекаємо й відповідну температуру», — повідомляють метеорологи.

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Вітер буде переважно південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +22 до +27 градусів тепла, на південному сході країни буде до +30. У західних областях буде дещо прохолодніше — там очікується від +18 до +23 градусів тепла.

Погода в Україні 4 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує переважно суху та комфортну погоду в Україні 4 вересня. За її словами, по країні очікується від +22 до +25 градусів тепла, у південній частині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині буде від +28 до +30 градусів тепла, а прохолодніше буде на заході (Волинь, Рівненщина, Житомирщина) — там стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +22 градусів тепла.

«4 вересня в Україні дощів майже не буде, за винятком Волині, Рівненщини, Житомирщини, де пройдуть невеликі опади», — прогнозує Діденко.

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Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 4 вересня.

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