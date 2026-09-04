Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть почати переїжджати на нове місце проживання

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Процеси, які супроводжували людину в попередній період, відходять і починається черговий етап її особистої та професійної історії. Однак, не зруйнувавши — або не завершивши — старе, до нового братися не варто — на успіх у такому разі сподіватися не варто.

Сьогодні, 4 вересня, розпочати життя з чистого аркуша можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них цей процес може бути пов’язаний із переїздом.

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Діва

Діви перейдуть до нового етапу свого життя — як завжди — розважливо й планомірно. До того ж зміни можуть бути пов’язані з переїздом, про який вони раніше навіть чути не хотіли. Тепер же якась подія особистого характеру буквально «виштовхне» їх із колишніх життєвих умов у нові.

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Терези

У Терезів за плечима залишився складний роман, який забрав у них багато моральних сил. Після його закінчення в їхньому житті виникла порожнеча, яка засмучує представників цього знака. Можливо, їм варто подумати про переїзд на нове місце проживання, де обставини зміняться на краще.

Скорпіон

Останнім часом Скорпіони працювали наполегливо й плідно, тому встигли багато чого зробити. Але тепер, схоже, настав час, як би це не було сумно, завершувати цей професійний етап і переходити до нового, який, найімовірніше, буде пов’язаний із новим місцем проживання

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