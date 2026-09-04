Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не хочуть жити біля моря

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У наш час необов’язково щодня їздити до офісу, і, якщо вірити соціологам, більшість мешканців мегаполісів мріють обміняти квартиру в центрі на нерухомість у курортному селищі чи містечку.

Але, як не дивно, не всі хочуть дотримуватися моди, що стосується життя на узбережжі.

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Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не хочуть жити біля моря.

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Діва

Дів у прибережних районах категорично не влаштовує те, що є перевагою таких місць — їм не подобається… наявність моря, яке, на їхню думку, є джерелом постійної вогкості. І якщо протягом кількох тижнів, на які представники цього знака приїжджають на відпочинок, вони готові з цим миритися, то протягом більш тривалого часу — ні.

Рак

Раків дратує атмосфера загальних веселощів, яка протягом літніх місяців панує в приморських містах і селищах. І той факт, що в осінньо-зимовий сезон галас і метушня вщухають, представників цього знака не заспокоює, оскільки весь цей час вони живуть в очікуванні нового напливу відпочивальників — не найприємніше для них відчуття.

Близнята

Близнятам у житті біля моря не подобається нерівномірність його насиченості: пів року тут все вирує — там відбуваються різноманітні концерти, вистави та фестивалі, а в наступні пів року все стихає, і населений пункт ніби вимирає. Представникам цього знака завжди хочеться свята, а це можливо лише в мегаполісі.

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