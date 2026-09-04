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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не хочуть жити біля моря

Будиночок біля моря — тренд нашого часу, зумовлений, найімовірніше, можливістю працювати дистанційно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

У наш час необов’язково щодня їздити до офісу, і, якщо вірити соціологам, більшість мешканців мегаполісів мріють обміняти квартиру в центрі на нерухомість у курортному селищі чи містечку.

Але, як не дивно, не всі хочуть дотримуватися моди, що стосується життя на узбережжі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не хочуть жити біля моря.

Діва

Дів у прибережних районах категорично не влаштовує те, що є перевагою таких місць — їм не подобається… наявність моря, яке, на їхню думку, є джерелом постійної вогкості. І якщо протягом кількох тижнів, на які представники цього знака приїжджають на відпочинок, вони готові з цим миритися, то протягом більш тривалого часу — ні.

Рак

Раків дратує атмосфера загальних веселощів, яка протягом літніх місяців панує в приморських містах і селищах. І той факт, що в осінньо-зимовий сезон галас і метушня вщухають, представників цього знака не заспокоює, оскільки весь цей час вони живуть в очікуванні нового напливу відпочивальників — не найприємніше для них відчуття.

Близнята

Близнятам у житті біля моря не подобається нерівномірність його насиченості: пів року тут все вирує — там відбуваються різноманітні концерти, вистави та фестивалі, а в наступні пів року все стихає, і населений пункт ніби вимирає. Представникам цього знака завжди хочеться свята, а це можливо лише в мегаполісі.

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