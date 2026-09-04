Астрологічний прогноз на 4 вересня

Скеля / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу під час роботи? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найсильніших днів у місячному циклі, коли можна розпочинати реалізацію серйозних проєктів; цей час також сприятливий для фінансових та бізнес-проєктів, які з часом принесуть солідний прибуток.

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Символ дня: скеля.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит, обсидіан.

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За яку частину тіла відповідають: лімфатичні вузли

Хвороби дня: захворювання, що виникли в цей час, можуть затягнутися надовго, тому не варто втрачати час, необхідний для лікування.

Харчування дня: слід відмовитися від будь-яких рідин, включаючи перші страви, а напої потрібно замінити соковитими фруктами.

Стрижка дня: цей день не підходить для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна облаштувати присадибну ділянку та провести на ній сезонне прибирання.

Магія та містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів

Сни дня: сни дня підказують людині, наскільки ефективно вона використовує таланти та здібності, які їй дарували природа та батьки.

Табу дня: слід утриматися від поїздок і подорожей.

Цитата дня: «Світ поступається місцем тим, хто знає, куди йде доля» (Ральф Волдо Емерсон)

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