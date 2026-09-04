Астрологический прогноз на 4 сентября

Утес / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сильных дней в лунном месяце, когда можно приступать к реализации серьезных проектов, время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.

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Символ дня: утес.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, обсидиан.

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За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому не стоит упускать время, необходимое для лечения.

Питание дня: необходимо отказаться от любой жидкости, включая первые блюда, а напитки нужно заменить сочными фруктами.

Стрижка дня: для стрижки этот день не подходит.

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Дачные работы дня: можно благоустраивать приусадебный участок и проводить на нем сезонную уборку.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам

Сны дня: сны дня подсказывают человеку, насколько эффективно он использует данные ему природой и родителями талант и способности.

Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.

Цитата дня: «Мир уступает дорогу тем, кто знает, куда идет» (Ральф Уолдо Эмерсон)

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