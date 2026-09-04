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Астрологический прогноз на 4 сентября
Планируя свой день ,мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сильных дней в лунном месяце, когда можно приступать к реализации серьезных проектов, время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому не стоит упускать время, необходимое для лечения.
Питание дня: необходимо отказаться от любой жидкости, включая первые блюда, а напитки нужно заменить сочными фруктами.
Стрижка дня: для стрижки этот день не подходит.
Дачные работы дня: можно благоустраивать приусадебный участок и проводить на нем сезонную уборку.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам
Сны дня: сны дня подсказывают человеку, насколько эффективно он использует данные ему природой и родителями талант и способности.
Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.
Цитата дня: «Мир уступает дорогу тем, кто знает, куда идет» (Ральф Уолдо Эмерсон)
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