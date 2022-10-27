В окупованому росіянами Шахтарську палають ємності з топливом, об’єм якого - практично три тисячі “кубів”.
У Шахтарську знову спалахнула масштабна пожежа - палають ємності з топливом.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Пожежа на нафтобазі в Шахтарську. Там знову палають ємності з нафтою, загальна вага якої - 2,8 тисяч “кубів”.
Водночас ще ємності місткістю в 60 тонн, де зберігався бензин, палають на залізничній станції.
Нагадаємо, що пожежа в Шахтарську спалахнула ввечері 26 жовтня. За словами місцевих, займання сталося на території нафтобази, яка розташована поблизу залізничного вокзалу.
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