В оккупированном россиянами Шахтерске горят емкости с топливом, объем которого — практически три тысячи "кубов".

В Шахтерске снова вспыхнул масштабный пожар — горят емкости с топливом.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Пожар на нефтебазе в Шахтерске. Там снова горят емкости с нефтью, общий вес которой — 2,8 тысячи "кубов".

В то же время еще емкости емкостью 60 тонн, где хранился бензин, горят на железнодорожной станции.

Напомним, что пожар в Шахтерске вспыхнул вечером 26 октября. По словам местных, возгорание произошло на территории нефтебазы, расположенной вблизи железнодорожного вокзала.

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