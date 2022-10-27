В оккупированном россиянами Шахтерске горят емкости с топливом, объем которого — практически три тысячи "кубов".
В Шахтерске снова вспыхнул масштабный пожар — горят емкости с топливом.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Пожар на нефтебазе в Шахтерске. Там снова горят емкости с нефтью, общий вес которой — 2,8 тысячи "кубов".
В то же время еще емкости емкостью 60 тонн, где хранился бензин, горят на железнодорожной станции.
Напомним, что пожар в Шахтерске вспыхнул вечером 26 октября. По словам местных, возгорание произошло на территории нефтебазы, расположенной вблизи железнодорожного вокзала.
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