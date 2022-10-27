Путин признал, что в 2014 году у Януковича было "мало шансов"

Путин высказался, что у Януковича в случае выборов в 2014-м "было бы мало шансов".

Диктатор РФ Владимир Путин, начавший войну в Украине, сделал очередное абсурдное заявление насчет сбежавшего в Россию экс-президента-предателя Виктора Януковича. Путин сказал, что якобы Янукович "отказался от власти", потому что "предложил провести досрочные выборы".

Такое заявление Путин сделал 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

События на Майдане в 2014 году Путин традиционно назвал "бессмысленным госпереворотом". В то же время Путин признал, что у предателя Януковича не было шансов на досрочных выборах.

"Виктор Федорович (Янукович. — Ред.) на меня не обидится, но в 2014 году у него было мало шансов... Янукович отказался от власти; зачем нужно было проводить кровавый "госпереворот"? Чтобы показать, кто здесь хозяин — всем сидеть на попе ровно и не крякать", — сказал российский диктатор.

Во время того же выступления Путин традиционно поностальгировал по СССР и сказал, что распад СССР "разрушил мировое равновесие".

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на момент полномасштабного вторжения Россия рассматривала несколько претендентов на пост президента Украины. Одним из них был Виктор Янукович. Ему россияне приказали готовиться к возвращению в Киев. Якобы, сам беглый экс-президент не очень этого хотел.

Кроме того, в марте 2022 года СМИ сообщали, что Россия перевезла Януковича в Минск и хотела провозгласить его "президентом Украины".

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