Фейковое имя и новое "Межигорье": расследователи нашли Януковича в Сочи под чужими документами (видео)

Виктор Янукович / © Associated Press

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После побега из Украины президент-предатель Виктор Янукович очень редко появлялся на публике. Бывший президент Украины теперь живет в стране-агрессорке России, уже имеет новое «Межигорье» и даже новое имя в паспорте.

Об этом сообщили журналисты-расследователи YouTube-канала «Телебачення Торонто».

Новый дом предателя — Сочи

Автор расследования Анатолий Остапенко рассказал, что благодаря анализу российских государственных регистров, слитых баз данных, деталей авиаперелетов, телефонных номеров и публикаций в соцсетях удалось определить, что Янукович теперь пользуется документами на имя Олега Николаевича Леонова.

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Также беглец имеет новый элитный дом в Сочи. Этот объект находится под круглосуточной фортифицированной охраной служащих Федеральной службы охраны РФ.

Янукович заново обогатился

Во время бегства из Украины Янукович жадно вывозил максимум своего имущества. Но недвижимость экспрезидент в Украине потерял. Однако за эти годы его семья нажила роскошные квартиры, частные поместья и сотни гектаров земли.

Основными локациями по размещению этих активов стали Сочи, Москва и Московская область. Имущество записано на ближайшее окружение Януковича: гражданскую жену Любовь Полежай, падчерицу Марию Садыкову, сына Александра Януковича и невестку.

Что известно сейчас о президенте-изменнике Януковиче — последние новости

К слову, Министерство юстиции США 30 января 2026 года обнародовало документы, известные как файлы Эпштейна, среди которых обнаружены многочисленные упоминания об Украине и украинских политиках. Среди более 3 миллионов страниц документов имя бывшего президента-беглеца Виктора Януковича фигурирует 47 раз.

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Отметим, что в марте 2026 года на фоне военной операции США и Израиля против Ирана российская политическая и бизнес-элита начала срочную эвакуацию с Ближнего Востока. Для возвращения в Москву используются элитные бизнес-джеты, среди которых зафиксирован борт, непосредственно связывающий с бывшим беглым президентом Виктором Януковичем.

Напомним, в сентябре 2025 года российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича и показали его видеообращение.

Журналист и публицист Виталий Портников объяснил, зачем РФ «откопала» Януковича. Он отметил, что Кремль «откопал» давно забытого Януковича не просто так — этим заявлением РФ хочет продемонстрировать украинцам, что пророссийские силы якобы были не так уж плохи.

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